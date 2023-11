Atlanta: Brie und Stephen Owen kriegen endlich ihr erstes Baby

Nicht wenige Paare zerbrechen an einem unerfüllten Kinderwunsch, Brie (37) und Stephen Owens (39) aus Atlanta allerdings nicht: Seit 2008 versuchten die beiden Kinder zu bekommen, aber als es auch nach anderthalb Jahren nicht klappen wollte, liessen sie ihren sehnlichsten Wunsch los – und adoptierten mehrere Kinder: Joseph, ihr erstes Kind, kam 2015 zu den Owens, es sollten drei weitere Kinder folgen – das jüngste von ihnen, William, ist gerade einmal neun Monate alt. So viele Adoptionen seien eigentlich nie ihr Plan gewesen. Aber sie wollten einfach so vielen Kindern wie möglich helfen.