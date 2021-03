Acht Menschen getötet : Atlanta-Killer erlebte seine Sexsucht als Folter

Robert Aaron Long tötete am Dienstag acht Menschen in drei verschiedenen Massagesalons in Atlanta. Long gilt als sexsüchtig, ehemalige Zimmerkollegen aus Entzugskliniken packen aus.

1 / 8 Der 21-jährige Robert Aaron Long soll seine Sexsucht als Qual empfunden haben. REUTERS «Es war etwas, dass er als unglaubliche Folter empfunden hat», sagt ein ehemaliger Zimmergenosse. REUTERS Long hat am Dienstag in drei Massagesalons acht Menschen getötet. Er ist geständig. AFP/Cherokee Sheriff’s Office

Darum gehts Der 21-jährige Robert Aaron Long tötete am Dienstag acht Menschen in Massage-Salons.

Wegen seiner Sexsucht befand er sich mehrere Male in Entzugskliniken.

Ein Zimmergenosse sagt: «Er empfand seine Sexsucht als unheimliche Folter.»

Er überfiel innert kürzester Zeit drei Massagesalons in Atlanta in den USA und tötete darin acht Menschen. Bei mindestens vier davon handelt es sich um Personen asiatischer Herkunft. Der 21-jährige Robert Aaron Long übernimmt die Verantwortung für die Attentate, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Long war sexsüchtig und deswegen mehrfach in Therapie. Die Massagesalons sollen für ihn eine Versuchung dargestellt haben, die er ausmerzen habe wollen. Long war sehr religiös, gehörte der First Baptist Church an. Tyler Bayless teilte mit Long das Zimmer, als dieser wegen seiner Sexsucht einen Entzug in einer Klinik im Bundesstaat Georgia machte. Er sagt gegenüber CNN: «Es war etwas, dass er als unglaubliche Folter empfunden hat.»

Ausufernde Bibel-Ausführungen

Als sehr religiöse Person habe Long seine Sexsucht als Qual empfunden und habe sich oft in ausufernden Ausführungen über seine Interpretation der Bibel verloren. Während seinem Aufenthalt in der Entzugsklinik sei Long mehrfach rückfällig geworden: «Er erzählte mir, dass er Massagesalons aufsuchte, mit dem ausdrücklichen Ziel, dort Sex zu haben», so Bayless, der sich tief geschockt über die Tat seines ehemaligen Zimmergenossen zeigte.

Die Polizei verhaftete Long. als dieser unterwegs nach Florida war. Dort plante er offenbar weitere Anschläge, er hatte dabei «irgendeine Art von Porno-Industrie» im Visier, so die Polizei. Long wurde mittlerweile des Mordes an acht Personen angeklagt.