Atlanta, USA: Maia irrte drei Wochen am Flughafen umher – jetzt gibts ein Happy End

1 / 4 Maia ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Hartsfield-Jackson Airport Zuvor verschwand sie am gigantischen Hartsfield-Jackson-Flughafen in Atlanta. Screenshot/Google Maps Denn ein Angestellter der Airline Delta hatte den Zwinger von Maia offen gelassen. AFP

Darum gehts Vor fast einem Monat nahm die Hündin Maia auf dem Rollfeld des Flughafens Atlanta Reissaus.

Weil sie nicht das richtige Visum hatte, musste Besitzerin Paula ohne Maia die Heimreise antreten.

Jetzt wurde die Hündin bei guter Gesundheit wieder gefunden.

Nach fast einem Monat voller Sorgen und Ängsten kann eine Hundebesitzerin endlich wieder aufatmen: Denn ihr Hund, der zuvor am Hartsfield-Jackson-Flughafen in Atlanta entlaufen war, ist sicher wieder aufgefunden worden, wie der Flughafen mitteilte.

Bald gehts für Maia nach Hause

Das Betriebsteam des Flughafens entdeckte Maia versteckt in der Nähe der nördlichen Frachtanlagen, wie aus einem Beitrag auf X hervorgeht. Die Flughafenbeamten erklärten: «Obwohl sie müde ist, scheint sie bei guter Gesundheit zu sein. Sie wurde zu einem Tierarzt gebracht und wird bald nach Hause zurückkehren.»

Paula Rodriguez, die mit ihrer sechsjährigen Hündin Maia reiste, musste im August am grössten Flughafen der Welt den Verlust ihres pelzigen Begleiters hinnehmen. Am 18. August waren die beiden zu einer zweiwöchigen Ferienreise von ihrer Heimat in der Dominikanischen Republik nach Kalifornien aufgebrochen.

Bei ihrer Ankunft in Atlanta, wo sie eine Zwischenlandung einlegten, wurde Rodriguez jedoch von Mitarbeitern des Grenzschutzes darüber informiert, dass ihr Touristenvisum nicht den erforderlichen Anforderungen entsprach. Wegen des ungültigen Visums musste sie den nächsten Flug zurück nach Hause nehmen.

«Delta-Agent nahm mir Maia weg»

Am nächsten Tag musste Rodriguez die Nacht allein in einer Haftanstalt verbringen, getrennt von ihrer geliebten Hündin. Gegenüber CNN erzählt sie: «Sie riefen einen Delta-Agenten an, der mir Maia wegnahm.»

Rodriguez kam am nächsten Tag an ihrem Gate an und freute sich auf ein Wiedersehen mit Maia. Doch zu ihrer Bestürzung kam die Hündin nicht an. Da sie sich ohne Visum nicht länger als 24 Stunden in den Vereinigten Staaten aufhalten konnte, blieb Rodriguez nichts anderes übrig, als ihren Flug nach Punta Cana ohne Maia anzutreten – eine Erfahrung, die auf der Heimreise eine Panikattacke auslöste.

Auch schon mit Haustieren geflogen? Ja. Nein. Ich möchte nur die Resultate sehen.

Rodriguez beschrieb die tiefe Verbundenheit, die sie mit ihrem geliebten Haustier hat: «Jeder, der mich kennt, weiss, was sie mir bedeutet. Ohne sie gehe ich nirgendwo hin. Sie ist so gut erzogen, dass ich sie in Restaurants mitnehme, buchstäblich überall. Sie ist meine Partnerin für alles.»

Zwei Tage nachdem Maia verschwunden war informierte ein Delta-Vertreter Rodriguez, dass jemand vom Personal auf dem Weg zum Flugzeug versehentlich den Zwinger von Maia geöffnet hatte, sodass sie auf die Landebahn entkommen konnte.

Auch Paulas Mutter half bei der Suche nach Maia

Trotz hartnäckigen Anrufen bei Delta, um aktuelle Informationen zu erhalten, vergingen mehrere Wochen, ohne dass es neue Informationen gab. Da ihr Touristenvisum annulliert wurde, schickte Rodriguez ihre Mutter nach Atlanta, um bei der Suche auf dem 16 Quadratkilometer grossen Hartsfield-Jackson-Airport zu helfen. Rodriguez erzählte, wie erschütternd das Verschwinden von Maia für sie war, und beschrieb die Erfahrung als einen «lebendig gewordenen Albtraum».

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.