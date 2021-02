14-Mal mehr als erlaubt : Atomenergiebehörde IAEA «besorgt» über hohe Menge an Atommaterial im Iran

Der Iran soll an einem nicht deklarierten Ort Atommaterial in grossen Mengen lagern, ohne dies der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gemeldet zu haben. Damit verstösst das Land gegen das Atomabkommen von 2015.

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat sich «zutiefst besorgt» über mögliches Atommaterial an einem nicht deklarierten Standort im Iran gezeigt. Die Behörde mit Sitz in Wien sorge sich, dass das Material nicht gemeldet worden sei, hiess es in einem Bericht am Dienstag, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Zudem verfüge Teheran nun über mehr als das 14-fache der Menge an schwach angereichertem Uran, die nach dem Atomabkommen von 2015 erlaubt ist.