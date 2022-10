Deutschland : Atomkraftwerke sollen bis April 2023 laufen

Olaf Scholz hat ein Machtwort gesprochen: Alle drei noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke sollen bis Mitte April 2023 laufen können.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz berief sich dabei nach langem Koalitionsstreit in einem ungewöhnlichen Schritt auf seine Richtlinienkompetenz. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will den Schritt trotz Protesten in seiner Partei akzeptieren, FDP-Politiker begrüssten ihn.