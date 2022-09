Atommüll-Endlager: Atommüll soll nördlich von Zürich unter die Erde – das ist bereits bekannt

Der Entscheid ist gefallen: In Nördlich Lägern soll der AKW-Abfall unter die Erde kommen. Die Anwohner können sich nur noch mit dem Referendum wehren. Heute um neun Uhr informiert der Bund.

Darum gehts Am Samstag hatten die Einwohnerinnen und Einwohner der 15 Gemeinden in der Region Nördlich Lägern nördlich von Zürich Gewissheit: Bei ihnen soll dereinst aller Schweizer Atommüll unter die Erde gebracht werden.

Die Anwohnerinnen und Anwohner sind genervt und haben Angst.

Die Politik hingegen begrüsst den Entscheid mehrheitlich – sofern der Standort wirklich der am besten für ein Tiefenlager geeignete ist.

Heute um neun Uhr informiert der Bund über die Details zum Entscheid. 20 Minuten zeigt, was bisher bekannt ist.

Obwohl die «Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle» (Nagra) erst am Montag um neun Uhr über ihren Standort-Entscheid für ein Atommüll-Endlager informiert, war schon am Samstag klar, dass dieses in der Region Nördlich Lägern geplant ist. Das 123 Quadratkilometer grosse Gebiet nördlich der Stadt Zürich umfasst 15 Gemeinden. Ein Augenschein vor Ort zeigt, dass man in den betroffenen Gemeinden über den Entscheid nicht glücklich war. Wieso hat die Nagra genau dieses Gebiet gewählt? Können die Einwohnerinnen und Einwohner sich noch wehren? Und von wie viel Atommüll sprechen wir eigentlich? Die wichtigsten Antworten.

Weshalb wurde dieser Standort gewählt?

Gemäss der Nagra eignet sich die Geologie besonders gut. In einer Medienmitteilung vom Wochenende schrieb die Nagra, Nördlich Lägern sei der sicherste Ort für ein geologisches Tiefenlager. Der Opalinuston im Zürcher Unterland sei praktisch wasserundurchlässig und dichte sich selbst ab, wenn er mit Wasser in Kontakt komme. Diese natürlichen Barrieren sollen dafür sorgen, dass keine Radioaktivität aus dem Tiefenlager austreten kann.

Wieso braucht es überhaupt ein Endlager?

Seit 50 Jahren sucht die Schweiz einen geeigneten Standort für ein Endlager für Atommüll. Die radioaktiven Abfälle, die bei der Stromerzeugung in AKW anfallen, müssen gemäss der Nagra zwischen 30’000 und 200’000 Jahre sicher eingeschlossen werden können, je nachdem, wie stark radioaktiv sie sind.

Um wie viel Atommüll geht es?

Bei einer Laufzeit von 60 Jahren der Kernkraftwerke Beznau, Gösgen und Leibstadt sowie einer 47-jährigen Laufzeit des Kraftwerks Mühleberg fallen rund 9300 Kubikmeter hochradioaktive Abfälle und 72’000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle an. Zur Veranschaulichung: Ein Würfel mit einem Volumen von 81’300 Kubikmetern hat eine Kantenlänge von gut 43 Metern. Laut der Nagra würden alle Abfälle zusammen rund zwei Drittel der Zürcher Bahnhofshalle füllen. Derzeit lagern die Abfälle in Zwischenlagern in Würenlos und bei den Kraftwerken Beznau und Gösgen.

Wie sind die Reaktionen der Anwohner ausgefallen?

In den betroffenen Gemeinden waren die Menschen wenig erfreut. «Es ist sch*****. Es ist gefährlich für meine Familie», sagte am Samstag etwa David, der mit seiner Familie in Stadel lebt.

Können sie sich noch wehren?

Kaum. Wie die «NZZ» schreibt, besteht kein Vetorecht für die Gemeinden oder die Kantone. Der Ball liege nun in Bern: Gegen Ende des Jahrzehnts werde der Bundesrat die Rahmenbewilligung erteilen, die vom Parlament genehmigt werden muss. Ein Endlager in Nördlich Lägern könnte dann höchstens in einer Referendumsabstimmung vom Volk noch abgelehnt werden.

Wie reagiert die Politik?

Politisch wird der Entscheid, dass die Schweiz ihren Atommüll im eigenen Land entsorgen will und dafür einen Standort sucht, grundsätzlich positiv beurteilt. SVP und SP des Kantons Zürich teilten mit, dass der Standortentscheid zu akzeptieren sei, sollte sich Nördlich Lägern tatsächlich als sicherste Variante herausstellen. Auch die Zürcher Grünen befürworten, dass die Schweiz die Verantwortung für ihren Atommüll übernehmen will – und fordern gleichzeitig den Ausstieg aus der Atomenergie mit verbindlichen Fristen, wie lange die vier AKW noch laufen dürfen.

Was sagt Deutschland?

Der geplante Standort liegt nahe an der deutschen Grenze. Gemäss der «Zeit» liegt Nördlich Lägern in Sichtweite von Ortschaften wie dem baden-württembergischen Hohentengen. Der Bürgermeister von Hohentengen ist denn auch wenig erfreut. Er will «den Entscheidungsträgern sehr genau auf den Zahn fühlen», wie er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagte. «Sie müssen sehr gut begründen, warum ein zurückgestellter Standort plötzlich zum präferierten Standort wird.»

Wieso «zurückgestellter Standort»?

Die Nagra hatte Nördlich Lägern zwischenzeitlich aus ihrer Liste favorisierter Standorte gestrichen. Weshalb das Endlager jetzt trotzdem genau dort gebaut werden soll, wird die Nagra am Montag im Detail erklären müssen.

Wie geht es weiter?

Nach der Information an die Bevölkerung geht es ans komplexe Bewilligungsverfahren. Der Baustart ist für 2045 geplant, um das Jahr 2050 soll dann mit der Einlagerung des Atommülls angefangen werden können. Im Jahr 2115 soll das Lager verschlossen werden.