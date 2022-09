Die Nagra will in Nördlich Lägern ein Atommülllager errichten.

Die Nagra hat entschieden, in Nördlich Lägern Atommüll zu entsorgen.

Die Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, kurz Nagra, hat nach langen Abwägungen einen Standort für die Entsorgung von radioaktiven Abfällen ausgewählt. Entgegen erster Erwartungen soll in der Nähe der Zürcher Gemeinde Stadel in Nördlich Lägern ein Atommülllager entstehen, zuvor wurde stets das Zürcher Weinland als Favorit der Genossenschaft gehandelt. Vor sieben Jahren schrieb die Nagra noch, dass Nördlich Lagern im Vergleich zum Weinland deutliche Nachteile habe.

«Unseriöses Vorgehen»

Am Samstagvormittag wurden nun die Anwohnerinnen und Anwohner der betroffenen Flächen informiert. Sie zeigen sich schockiert über den Entscheid. «Die Nagra hat offenbar mitten im Verfahren die Kriterien anders gewertet», sagt Astrid Andermatt gegenüber dem « Tages-Anzeiger ». Das Vorgehen wirke unseriös, so die ehemalige SP-Grossrätin, die sich seit Jahren im Verein «Nördlich Lagern ohne Tiefenlager» einsetzt.

Ähnlich wenig Verständnis für den Entscheid kann Ramona Keller aufbringen. Die Landwirtin und zweifache Mutter betreibt in der betroffenenen Region einen Hof, geplante Oberflächenanlagen für das Lager sollen auf ihrem Land gebaut werden. «Die Situation ist noch sehr surreal, wir müssen den Hof wohl verlassen», so Keller. Man könne ja schliesslich nicht mit einem Tiefenlager im Garten leben.

Immobilienpreise in Gefahr

Für die Betroffenen stellt sich nun vor allem die Frage, in welchem Rahmen sie entschädigt werden. Zwar dürfte der Baubeginn noch mindestens zehn Jahre auf sich warten lassen, doch die Grundstückspreise dürften schon früher fallen – am Montag wird die Nagra den Standortentscheid offiziell der Öffentlichkeit kommunizieren. Die Grüne Zürcher Kantonsrätin Wilma Willi, die in der Nähe der betroffenen Standorte ein Haus besitzt, sagt darum: «Jetzt fällt uns ein unvorstellbar grosser Brocken auf die Füsse, und die Schweiz darf uns damit nicht alleine lassen.»