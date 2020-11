Ein iranischer Nuklearforscher wurde am Freitag in einem Vorort von Teheran getötet.

Iranische Nachrichtenagenturen haben dem Bericht zufolge widersprüchliche Angaben über den Verlauf des Angriffs gemacht. In dem am Sonntag publizierten Artikel von Fars News hiess es, Fachrisadeh sei zusammen mit seiner Frau in einem kugelsicheren Wagen zusammen mit einem Sicherheitskonvoi bestehend aus drei weiteren Fahrzeugen unterwegs gewesen. Er habe gehört, wie Kugeln auf sein Fahrzeug trafen und sei danach ausgestiegen, um zu überprüfen, was passiert war. Dann habe ein ferngesteuertes Maschinengewehr, platziert auf einem Nissan, der ungefähr 150 Meter entfernt war, Kugeln auf den Forscher abgefeuert. Fachrisadeh sei mindestens dreimal getroffen worden.