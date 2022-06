Stockholmer Friedensforscher : Atomwaffenarsenale dürften bald wieder wachsen

Die weltweiten Spannungen werden laut dem Friedensforschungsinstituts Sipri nicht ohne Folgen für die Gesamtzahl nuklearer Sprengköpfe bleiben.

90 Prozent aller Atomwaffen befinden sich in den Beständen der USA und Russlands: Start einer Sarmat-Rakete auf einem Testgebiet in Russland. (Archivbild)

Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri geht davon aus, dass die Atomwaffenarsenale in der Welt als Folge derzeitiger Spannungen schon bald wieder grösser werden. Trotz einer leichten Verringerung der Gesamtzahl nuklearer Sprengköpfe auf weltweit schätzungsweise 12’705 rechnen die Friedensforscher in ihrem am Montag veröffentlichten Jahresbericht damit, dass diese Zahl im Laufe des kommenden Jahrzehnts vermutlich wieder wachsen wird.