ATP Cincinnati: Novak Djokovic ringt Carlos Alcaraz nieder

In einem intensiven Final hat Novak Djokovic die Weltnummer eins Carlos Alcaraz bezwungen und das ATP-Turnier in Cincinnati gewonnen. Eine Woche vor dem Start in das US Open setzte sich der Serbe in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) nach 3:49 Stunden 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) durch. Erst der fünfte Matchball für Djokovic brachte die Entscheidung. Alcaraz wehrte zudem 13 von 16 Breakbällen gegen sich ab. Seit 1990 gab es keinen längeren Best-of-Three-Final auf der ATP-Tour.