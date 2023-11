ATP Finals: Als Novak Djokovic ein Pfeifkonzert kassiert, macht er das

Nach 19 Siegen am Stück muss Novak Djokovic wieder eine Niederlage einstecken. Der serbische Superstar unterliegt bei den ATP Finals in Turin Lokalmatador Jannik Sinner.

1 / 5 Novak Djokovic wird in Turin ausgebuht. Getty Images Die Weltnummer eins muss sich Jannik Sinner geschlagen geben. AFP Für den Italiener ist es vor heimischer Kulisse ein riesiger Erfolg. AFP

Darum gehts Novak Djokovic verliert bei den ATP Finals in Turin gegen Jannik Sinner.

Für die Weltnummer eins ist es die erste Niederlage nach zuvor 19 Siegen am Stück.

Trotzdem hat Djokovic bei den Finals noch alle Chancen aufs Weiterkommen.

«Un Monstro» (ein Monster) schreibt der «Corriere dello Sport» am Mittwochmorgen auf seiner Titelseite über Jannik Sinner (ATP 4). Der Südtiroler schaffte nämlich am Dienstag bei den ATP Finals das, was vor ihm seit Juli niemand mehr geschafft hatte – einen Sieg gegen Novak Djokovic (ATP 1). Nach über drei Stunden Spielzeit rang Sinner den Serben mit 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) nieder und hat damit beste Chancen auf den Halbfinal.

Einmal mehr zu reden gaben bei einer Partie von Djokovic dessen Interaktionen mit dem Publikum. Die Turiner Tifosi unterstützten Lokalmatador Sinner wenig überraschend von der ersten Sekunde an lautstark. Auch bejubelten einige Fans beim Stand von 5:5 im ersten Satz einen Doppelfehler Djokovics, was der 36-Jährige mit einem sarkastischen Applaus quittierte.

Pfiffe aus dem Publikum

Die Reaktion der Weltnummer eins animierte das Publikum aber umso mehr, seine Fehler zu bejubeln und ihn auszupfeifen. Kurios dann, wie Djokovic bei einem Seitenwechsel auf das Pfeifkonzert einging. Im Stile eines Orchester-Dirigenten fuchtelte er mit seinen Händen umher und lächelte dabei verschmitzt.

In den allermeisten Fällen lässt sich der Belgrader von solchen Buh-Rufen nicht aus dem Konzept bringen und entscheidet den Match zu seinen Gunsten. Nicht so in Turin. Djokovic verlor gegen Sinner nach 19 siegreichen Partien wieder einmal, was die italienischen Fans und Sinner selbst natürlich freute.

Nun braucht Djokovic einen Sieg fürs Weiterkommen

«Das bedeutet mir sehr viel», erklärte die Weltnummer vier im Platzinterview und ergänzte, es sei «natürlich etwas ganz Besonderes, wenn man gegen den Weltranglistenersten gewinnt, der 24 Grand Slams auf dem Konto hat». Der 22-Jährige gab zu, dass ihm das Publikum sehr geholfen habe, und schwärmte von der «unglaublichen Atmosphäre» in der Pala Alpitour.

Djokovic verlor im fünften Duell mit Sinner erstmals und erwies sich nach dem Spiel als fairer Verlierer. «Er hat verdient gewonnen, weil ich in den Schlüsselmomenten nicht aggressiv genug war», so der Serbe, der nun doch noch um das Halbfinal-Ticket an den ATP Finals zittern muss. Weil sich Stefanos Tsitsipas (ATP 6) verletzt vom Turnier zurückzog, muss Djokovic am Donnerstag gegen Ersatzmann Hubert Hurkacz (ATP 11) ran. Ein Sieg ist dabei Pflicht fürs Weiterkommen. Sinner kann derweil gegen Holger Rune (ATP 10) die Runde der letzten vier klarmachen.

