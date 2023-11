ATP Finals: Stefanos Tsitsipas gibt gegen Holger Rune auf

«Ich werde versuchen, mich zu rächen», meinte Casper Ruud (ATP 8) am Mittwochabend, als ihn 20 Minuten auf seinen Achtelfinal an den Swiss Indoors am Donnerstag gegen Dominic Stricker (ATP 96) ansprach. Der Norweger traf in seiner Karriere zwar noch nie in einem Ernstkampf auf den Berner, verlor in Basel aber letztes Jahr gegen Stan Wawrinka in der ersten Runde.