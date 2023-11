ATP-Turnier in Metz: Stan Wawrinka verletzt

Seit seinem Einzug in die dritte Runde des US Open läuft es für Wawrinka nicht mehr nach Plan. An sechs Turnieren scheiterte der dreifache Grand-Slam-Sieger jeweils bereits in der Startrunde. Zwei Spiele am Stück konnte er nicht mehr gewinnen. Eine Diagnose der Knöchelverletzung steht noch aus.