Am Zürcher Stadelhofen ist es am Samstag zu Krawallen gekommen.

Doch es gibt auch die andere Seite. Auf Social Media finden sich viele aggressive Kommentare unter den Videos vom Samstag. Man findet Aussagen wie: «Wenn ich die nächstes Mal sehe, lass ich sie nicht mehr so einfach los» oder «Wie es aussieht, wurde er zu wenig geschlagen». «Es geht schon so weit, dass ich fast schockierter darüber bin, wenn ich positive Reaktionen bekomme», sagt S.

«Ich will ein Vorbild sein»

Er habe sich an solche Beleidigungen und verletzende Sprüche gewöhnt, aber körperliche Gewalt habe er noch nicht erlebt. Trotzdem will sich der 18-Jährige weiterhin so zeigen, wie er ist. «Ich möchte für andere, die weniger Selbstvertrauen haben wie ich, ein Vorbild sein.» Obwohl sich S. mit seinen Freunden nicht oft in dieser Gegend trifft, fand er die Stimmung beim Bahnhof und am Seeufer aufgeheizt. «Die Jugendlichen sind wegen Corona frustriert und gelangweilt. Wenn sie nichts zu tun haben, mischen sie sich in die Angelegenheiten anderer ein.»