Attacke in England: Burnley-Fan wirft Stein in Frontscheibe von fahrendem Team-Bus

Aston Villa gewann am Sonntag in Burnley die Premier-League-Partie 3:1.

Zwar gewann Aston Villa das Auswärtsspiel in Burnley 3:1, doch die Villans fuhren auch mit einem Schock zurück nach Birmingham. Denn der Team-Bus wurde auf dem Heimweg von der Premier-League-Partie von einem Burnley-Fan attackiert. Wie in einem Video nur zu hören ist (siehe oben), schlägt der Stein in die Frontscheibe des Busses ein, die wohl jungen Burnley-Anhänger amüsieren sich darüber köstlich.