Die Webseiten des Zentralen Islamrates Schweiz wurden über das letzte Wochenende Ziel einer DOS-Attacke. In einer Mitteilung findet es der IZRS Zitat «bemerkenswert», dass der Angriff ausgerechnet am Abstimmungssonntag, an dem über das Verhüllungsverbot befunden wurde, erfolgte, und bis auf Weiteres anhalte. Weil sich bis anhin niemand dazu bekannt hat, öffnet das für den IZRS die Tür zu Spekulationen, ob es sich wohl um Hacker-Kollektive, Cyberkriminelle oder einen Nachrichtendienst handeln könnte.