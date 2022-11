Zürich: Attacke wegen defektem Fernseher – Mann von Würge-Vorwurf freigesprochen

1 / 3 Das Zürcher Obergericht sprach einen 43-jährigen Mann vom Hauptvorwurf – Gefährdung des Lebens – frei. 20min/hoh Weil der Beschuldigte laut dem Gericht zu lange im Gefängnis sass, wurde ihm eine Genugtuung von 5200 Franken ausgesprochen. 20min/hoh Seiner ehemaligen Partnerin muss er ein Schmerzensgeld von 2500 Franken bezahlen. 20min/hoh

Darum gehts Ein Mann, der vom Bezirksgericht Zürich wegen Gefährdung des Lebens zu 20 Monaten Haft und einer Landesverweisung verurteilt wurde, ist vom Obergericht diesbezüglich freigesprochen worden.

Das Gericht verurteilte den 43-Jährigen lediglich wegen einfacher Körperverletzung zu neun Monaten.

Die Strafe hat er mit der Untersuchungs- und Sicherheitshaft bereits abgesessen.

Am 11. Juli 2021 ging es für Fussballfans um alles – nämlich wer Europameister wird. Doch der heute 43-jährige Beschuldigte war an diesem Sonntagabend so stark betrunken, dass er nicht einmal mehr wusste, wer gegen wen spielte. «Was wir von diesem Abend sicher wissen ist, dass Italien gegen England spielte. Portugal, wie Sie gesagt haben, war schon im Achtelfinal ausgeschieden», so der Oberrichter am Prozess am Montag.

Der Hilfsgärtner aus Portugal hatte bereits an jenem Nachmittag an einem Kiosk Bier um Bier getrunken. Am Abend ging er in die Einzimmerwohnung seiner damaligen Partnerin im Zürcher Kreis 4, um sich den Match anzuschauen. Aber laut der Anklageschrift begann während der ersten Halbzeit der Fernseher plötzlich zu streiken und es kam zu einem heftigen Streit. Dabei warf die Frau den defekten TV-Apparat auf das Bett und schlug auf das Gerät. Schon zuvor sei es zwischen den beiden zu Auseinandersetzungen gekommen, denn der Mann habe vermutet, dass seine Partnerin einen Liebhaber habe. «Der kaputte Fernseher brachte das Fass endgültig zum Überlaufen», sagte der Richter während der Verhandlung.

Laut Anklage würgte der Mann die Frau, nachdem der Fernseher ausstieg, mit beiden Händen während mehrerer Sekunden und drückte sie aufs Bett. Danach verabreichte er ihr eine heftige Kopfnuss und verliess die Wohnung. Die Frau musste in der Folge eine 3,5 Zentimeter lange Riss-Quetsch-Wunde nähen lassen.

Zu lange im Gefängnis gesessen

Die alarmierte Polizei verhaftete den Mann kurz nach der Tat, bis Mai 2022 sass er in Untersuchungs- und Sicherheitshaft. Das Bezirksgericht Zürich verurteilte ihn letztes Jahr wegen Gefährdung des Lebens, einfacher Körperverletzung und Drohung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten. Zudem wurde er für acht Jahre des Landes verwiesen. Dagegen erhob sein Verteidiger Berufung und bekam am Montag vom Obergericht mehrheitlich recht.

Das Gericht verurteilte den Portugiesen lediglich wegen einfacher Körperverletzung im Zusammenhang mit der Kopfnuss zu neun Monaten. Auf eine Landesverweisung verzichtete es. «Sie sind zu lange im Gefängnis gesessen», sagte der vorsitzende Richter zu den neuneinhalb Monaten Haft und sprach ihm deshalb eine Genugtuung von 5200 Franken zu. Im Gegenzug muss der Mann seiner ehemaligen Partnerin ein Schmerzensgeld von 2500 Franken bezahlen.

«Es bestand keine Lebensgefahr»

Den Freispruch vom Hauptvorwurf – der Gefährdung des Lebens – begründete der Richter damit, dass das Hämatom am Hals der Frau nur schwer zu einem Würgegriff passe. «Die Verletzung könnte auch durch einen Schlag beim Streit entstanden sein.» Auch hätten die Rechtsmediziner keine typischen Würgemerkmale feststellen können, wie beispielsweise Einblutungen in den Augen oder in den Schleimhäuten. «Sie haben die Frau wohl am Hals gefasst, aber nicht gewürgt, sodass keine Lebensgefahr bestand.» Zwar sei der Beschuldigte damals mit nachgewiesenen 2,5 Promille «stockbetrunken» gewesen, aber nicht schuldunfähig, wie sein Anwalt argumentiert hatte, deshalb erfolgte eine Verurteilung.

Der Portugiese wohnt inzwischen wieder in seinem Heimatland und arbeitet bei seinem Vater im Elektrobereich. Ob er nach dem Verzicht auf Landesverweisung wieder als Hilfsgärtner in der Schweiz arbeiten wird, liess sein Verteidiger nach dem Prozess offen.