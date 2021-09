Messer, Scherben, Stangen : «Sie wollten mich töten, weil ich ein Lied nicht abspielte»

Weil er ihre Musik nicht abspielen wollte, griffen Jugendliche einen Mann an und verletzten ihn schwer.

1 / 4 Walid (Mitte 20) zog sich beim Angriff mehrere schwere Verletzungen zu und musste zwei Tage im Spital verbringen. Die Nähte, die die Ärzte durch seine Wunden ziehen mussten, müssen weiterhin regelmässig überprüft werden. DA Die Tat geschah am Quai Wilson, einer beliebten Flaniermeile am Genfersee. Google Maps Das Opfer genoss dort mit Freunden den Genfer Feiertag Jeunes Genevois. Laurent Guiraud/ Tamedia

Darum gehts Eine Gruppe Jugendlicher griff vergangene Woche in Genf einen jungen Mann an und verletzte diesen schwer.

Die Brutalität schockiert: Die Täter gingen wegen einer Lappalie mit allerlei Waffen auf das Opfer los.

Dieses ist froh, überlebt zu haben und muss nun mit den medizinischen und psychischen Folgen des Angriffs leben.

In Genf hat eine Gruppe Jugendlicher letzte Woche einen Mann mit allerlei Waffen spitalreif geprügelt. Die Tat geschah am frühen Freitagmorgen am Genfer Seebecken in der Nähe der Badeanstalt Bains de Pâquis und der beliebten Flaniermeile Quai Wilson. Das Opfer war mit Freunden vor Ort und feierte den Genfer Feiertag «Jeunes Genevois». Beteiligt waren ein Dutzend Angreifer. Die Gewalt war so gravierend, dass das Opfer um sein Leben fürchtete. «Ich dachte, ich würde sterben», erklärt Walid (Mitte 20).

Narben und psychische Belastung

Gemäss eigenen Angaben hatten die jungen Angreifer Walid und seine drei Freunde am frühen Freitagmorgen um 5.30 Uhr am Seebecken gefragt, ob er ein Musikstück für sie auf seinem Lautsprecher abspielen könne. Als dieser ablehnte, weil die Batterie nicht mehr reichte, hätten die Jugendlichen ihn beleidigt und seien weggelaufen. Wenige Minuten später kehrten sie mit Verstärkung und mit Messern, abgetrennten Flaschen und abgesägten Eisenstangen bewaffnet, zurück. Insgesamt seien zwölf «sehr junge» Personen auf ihn losgegangen. «Sie griffen mich an, schlugen mich und ich wurde mehrfach mit einem Messer gestochen», erinnert sich Walid. «Sie wollten mich töten.» Als die Polizei vor Ort eintraf, waren die Angreifer weg.

Das Opfer trug eine gebrochene Nase, mehrere Frakturen im Gesicht sowie eine prominente Narbe am Kinn vom Angriff davon. Diese muss er auch nach einem Spitalaufenthalt von zwei Tagen weiterhin regelmässig kontrollieren lassen. Auch emotional habe ihn die Attacke stark mitgenommen, Walid kann seit der Attacke nicht mehr schlafen. Aus diesem Grund will er nun psychologische Hilfe in Anspruch nehmen: «Ich kann es nicht vergessen, ich kann nicht aufhören, an die Narbe in meinem Gesicht zu denken.»

Seine Ärzte loben ihn dafür, dass er sich professionelle Hilfe sucht. «Nach einem Angriff ist es wichtig, Unterstützung zu haben. Dies trägt zur Vorbeugung von posttraumatischen Belastungsstörungen bei», erklärt Dr. Emmanuel Escard vom Genfer Unispital. Häufig würden junge Männer Angriffe gegen sie nicht melden und auf eine Anzeige verzichten. Nachdem die Bars und Restaurants in den letzten Monaten nach den Covid-bedingten Schliessungen wieder geöffnet haben, sei die Anzahl gewalttätiger Angriffe in Genf wieder gestiegen.

