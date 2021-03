Bei den Anschlägen am Airport und in der Brüsseler Metro wurden 32 Menschen getötet.

Erst Jahre später konnte der Mord am 76-Jährigen mit den Terroranschlägen in Belgien in Verbindung gebracht werden.

Fast fünf Jahre nach den Terroranschlägen in Brüssel enthüllt die Tageszeitung «De Morgen» bisher unveröffentlichte Informationen. Vor den Anschlägen am 22. März 2016 sollen die Terroristen einen «Test-Mord» an einem willkürlichen Opfer begangen haben, um auszuprobieren, wie es ist, einen Menschen zu töten.

Am Flughafen Zaventem hatten sich am 22. März laut Ermittlungsergebnissen Najim Laachraoui und Ibrahim El Bakraoui in die Luft gesprengt. Bei den Anschlägen am Airport und in der Brüsseler Metro wurden 32 Menschen getötet.