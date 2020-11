Die Polizei in Bratislava warnte die österreichischen Behörden.

Der mutmassliche Wiener Attentäter wollte im Sommer Munition in der Slowakei kaufen.

Die österreichischen Behörden waren im Sommer vor möglichen Attentätern gewarnt worden: Das Innenministerium der Slowakischen Republik hatte der Polizei in Wien mitgeteilt, dass zwei Personen – wahrscheinlich mit arabischem, türkischem oder tschetschenischem Hintergrund – versucht hätten, in Waffengeschäften in Bratislava, Munition des Typs 7,62 x 39 mm für das Sturmgewehr AK-47 (Kalaschnikow) zu kaufen. Diese Personen würden einen weissen BMW ***d mit österreichischem Kennzeichen W-***** verwenden.