Pakistan: Attentäter zündet Bombe – mehr als 40 Tote

Die Bombenexplosion in Bajaur riss mindestens 40 Menschen in den Tod.

Bei einer politischen Versammlung in Bajaur in Pakistan hat sich am Sonntag eine gewaltige Explosion ereignet.

Eine schwere Bombenexplosion hat am Sonntag im Nordwesten von Pakistan mindestens 40 Menschen das Leben gekostet. Der Sprengsatz detonierte während einer Kundgebung von Anhängern des radikalen Geistlichen und Politikers Maulana Fazlur Rehman in der Ortschaft Bajaur, wie Polizei und Gesundheitsbehörden mitteilten. Mehr als 100 Menschen erlitten Verletzungen.

Ein ranghoher Polizeibeamter, Nazir Khan, erklärte, die Explosion habe sich während einer Veranstaltung von Rehmans Partei Jamiat Ulema-e Islam in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa ausserhalb von Khar ereignet. Einige der Verletzten seien in kritischem Zustand, die Zahl der Todesopfer könne deshalb noch steigen. Der Gesundheitsbeauftragte des Bezirks, Faisal Khan, sagte, im grössten Krankenhaus von Khar seien 40 Todesopfer und 150 Verletzte gezählt worden. Einige der Verletzten befanden sich im kritischen Zustand und wurden in andere Kliniken verlegt.

Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur AP zeigten, wie Verwundete in dem Chaos nach der Explosion vom Tatort getragen wurden. Der 45-jährige Adam Khan wurde von Splittern in einem Bein und beiden Händen getroffen. Die Detonation habe ihn zu Boden geworfen, berichtete er. «Es war alles voller Staub und Rauch, und ich befand mich unter einigen Verletzten, sodass ich kaum aufstehen konnte», sagte er. Er habe abgerissene Gliedmassen gesehen. Die Parteiversammlung sollte in einer Halle in der Nähe eines Marktes stattfinden, doch wegen der grossen Zahl von Teilnehmern wurden später Zelte aufgestellt. Der Tagungsort wurde von Freiwilligen der Partei bewacht.