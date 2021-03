Der Mordverdächtige Jamie Vella (Mitte) wird am 24. Februar in den Gerichtssaal geführt. Weil er positiv auf das Coronavirus getestet wurde, trägt er eine Ganzkörper-Schutzmontur.

Am 16. Oktober explodierte auf der Mittelmeerinsel Malta ein gemieteter Peugeot 108 in der Nähe der Kleinstadt Bidnija. Darin sass die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia, die sich mit investigativen, politischen und unangenehmen Texten einen Namen gemacht hatte. Sie kam beim Attentat ums Leben.

Das Attentat führte zu einem politischen Erdbeben in Malta. Innert kürzester Zeit traten der damalige Tourismusminister und Wirtschaftsminister zurück, nachdem zuvor durchgesickert war, dass der Auftrag des Attentats aus Regierungskreisen gekommen war. 2019 kündigte auch Premierminister Joseph Muscat seinen Rücktritt an.

«Zuerst wollten wir Daphne erschiessen»

Im Februar 2021 wurde Vince Muscat, der nicht verwandt ist mit dem Ex-Premier, zu 15 Jahren Haft verurteilt. Er hatte zugegeben, in der Ermordung von Daphne Caruana Galizia beteiligt gewesen zu sein. An einem weiteren Prozesstag gab Muscat neue Enthüllungen preis. Das berichtet die «Times of Malta».