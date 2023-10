Attentat Belgien: Justizminister Van Quickenborne tritt zurück

Tunesien, Heimatland des islamistisch motivierten Angreifers, habe im August vergangenen Jahres die Auslieferung von Abdesalem Lassoued beantragt, was nicht weiterverfolgt worden sei, sagte Justizminister Van Quickenborne am Freitagabend vor Journalisten. «Das ist ein individueller, monumentaler und inakzeptabler Fehler.» Dafür übernehme er die Verantwortung.

Polizei erschiesst Attentäter

Der 45-jährige Tunesier, der sich illegal in Belgien aufhielt, hatte am Montagabend vor einem EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden in Brüssel zwei schwedische Fans erschossen und zwei weitere Menschen verletzt. Der Täter konnte zunächst flüchten, am Dienstag wurde er von der belgischen Polizei aufgespürt und erschossen. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich.