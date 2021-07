Das Gefühl einer Inszenierung : Attentat in Haiti gibt Rätsel auf

Eine Art angespannte Normalität setzt in Port-au-Prince nach dem Präsidentenmord ein. Über die offizielle Darstellung der Ereignisse macht sich Skepsis breit. Greifen jetzt die USA ein?

Jovenel Moïse, der Präsident von Haiti, wurde in seinem Haus getötet.

Nach Angaben Taiwans wurden elf Verdächtige im Zusammenhang mit dem Mord auf dem taiwanischen Botschaftsgelände in Port-au-Prince festgenommen.

Der haitianische Präsident Jovenel Moïse wurde am Mittwoch in seiner Privatresidenz erschossen.

Zwei Tage lang waren die sonst stets verstopften, lärmigen Strassen von Haitis Hauptstadt Port-au-Prince leer. Es herrschte Schockstarre. Im hügeligen Vorort Pelerin, wo Staatspräsident Jovenel Moïse in der Nacht zum Mittwoch in seiner Residenz erschossen worden war und die Polizei nun nach den Tätern fahndete, durchbrachen immer wieder Schüsse die gespenstische Stille.

Jetzt ist wieder so etwas wie Normalität eingekehrt – soweit man das von einer Stadt behaupten kann, die zu einem Drittel unter der Kontrolle brutaler Banden steht. Als Ausländerin traue sie sich noch nicht vor die Tür, berichtet die Landesdirektorin der Welthungerhilfe, Annalisa Lombardo. Es sind aufgebrachte Menschenmengen unterwegs, und die Regierung hat erklärt, dass die Attentäter Ausländer seien.

Wie konnten die Attentäter in den Palast eindringen?

Die zwei grössten Fragen sind weiter offen: Wer hat den Mord in Auftrag gegeben? Und warum? Auch zum Ablauf der Ereignisse bleibt vieles ungeklärt. Warum haben beispielsweise die Wächter von Moïses Residenz anscheinend keinen Widerstand geleistet?

Richard Widmaier findet es lachhaft, dass die sonst unfähige Polizei auf einmal 20 Profi-Killer innerhalb kurzer Zeit geschnappt haben will. «Das kauft ihnen keiner ab», sagt der Chef des Senders Radio Métropole. Es gebe auch Informationen, wonach die Kolumbianer in Wirklichkeit von der Regierung im Kampf gegen die Gangs im Juni angeheuert worden waren, in der Nacht zum Mittwoch zu Hilfe gerufen wurden und bei ihrer Ankunft den Präsidenten tot auffanden. «Es scheint, als seien sie diejenigen gewesen, die sie ins Krankenhaus brachten», betont er mit Blick auf die Präsidentengattin.