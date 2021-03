Haftbefehl : Attila Hildmann hat sich in die Türkei abgesetzt

Der deutsche Verschwörungstheoretiker und Corona-Skeptiker Attila Hildmann wird unter anderem wegen Volksverhetzung per Haftbefehl gesucht. Nun ist der Vegankoch in die Türkei geflüchtet, wo er bleiben möchte.

Attila Hildmann ist in die Türkei geflüchtet.

Die Staatsanwaltschaft rechnet nicht damit, Hildmann bald in die Finger zu kriegen.

Darum hat sich Hildmann in die Türkei abgesetzt.

Der Verschwörungstheoretiker und Vegankoch wird wegen Volksverhetzung per Haftbefehl gesucht.

Der in der Coronakrise als Verschwörungstheoretiker aufgetretene Vegankoch Attila Hildmann hält sich laut Erkenntnissen der Berliner Generalstaatsanwaltschaft aktuell in der Türkei auf. Mit einer zeitnahen Vollstreckung des gegen ihn gerichteten Haftbefehls wegen Volksverhetzung, öffentlicher Aufforderung zu Straftaten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sei «nicht zu rechnen», erklärte die Behörde am Donnerstag. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte bereits im November vergangenen Jahres die Ermittlungen gegen Hildmann übernommen.