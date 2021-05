Flucht in die Türkei - Attila Hildmann soll Tipp von der Justiz erhalten haben

Wettert gerne gegen die «Diktatur» in Deutschland, während er die Reichsflagge zeigt: Hildmann wird seit Februar per Haftbefehl gesucht.

Der in der Coronakrise als Verschwörungstheoretiker aufgetretene Vegankoch Attila Hildmann ist laut Erkenntnissen der Berliner Generalstaatsanwaltschaft schon vor Wochen in die Türkei abgetaucht. Gegen den 39-Jährigen wird wegen Volksverhetzung, Beleidigung, Bedrohung und öffentlicher Aufforderung zu Straftaten ermittelt.

Es gibt nun Hinweise, dass Hildmann flüchten konnte, weil er einen Tipp von einem Insider erhalten hat. Die «Süddeutsche Zeitung» und der WDR berichten, dass er offenbar von der zuständigen Staatsanwaltschaft vom Haftbefehl erfahren haben muss. Laut den Medien ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft wegen Verrats von Dienstgeheimnissen gegen Unbekannt. Es besteht der Verdacht, dass ein Unterstützer Hildmanns in der Justiz den Corona-Skeptiker vorgewarnt hatte.

Attila Hildmann postete ein Video auf seinem Telegram-Account, in dem er seinen Anhängern erklärte, dass gegen ihn ein Haftbefehl ausgestellt worden war.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, vom 20. auf den 21. Februar, verbreitete er seinen über 100’000 Followern die verdächtige Nachricht. Es war eine weitergeleitete Meldung einer anderen verschwörungsideologischen Plattform vom 20. Februar um 23.30 Uhr. Darin hiess es: «Uns wurde heute sicher bestätigt, dass für Attila Hildmann ein Haftbefehl wegen des Aussprechens der Wahrheit vorliegt». Daher müsse er nun «dringend untertauchen». Hildmann klagte tags darauf bei Telegram: «Kein einziger Medienbericht zu dem offenen Haftbefehl gegen mich, wo sonst 100 Artikel geschrieben werden, wenn ich mal nen Finger krümme!»

Hat die Polizei geplaudert?

Aus der Türkei postete Hildmann auch diesen Eintrag: «Bin seit ein paar Wochen im wohlverdienten Urlaub! Was will man aktuell in Mao-Merkels BRD-Gulag?»