Drei Favoriten scheitern : Aubameyang rettet Arsenal spät – Europa League für Seferovic zu Ende

In den Rückspielen der Sechzehntelfinals der Europa League setzt sich Arsenal gegen Benfica Lissabon durch. Andere Favoriten hingegen fliegen aus dem Wettbewerb.

In Piräus war der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang mit zwei Treffern für die Gunners der Matchwinner (21./87. Minute), zwischenzeitlich hatten aber Diogo Goncalves mit einem Freistosstreffer (43.) und Rafa (61.) das Blatt zugunsten Benficas gedreht. Arsenals Kieran Tierney (67.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Haris Seferovic stand in der Startformation der Portugiesen und hatte eine gute Chance in der 15. Minute. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit wurde der Schweizer Nationalstürmer ausgewechselt.