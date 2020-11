Frustriert: Pierre-Emerick Aubameyang sieht sich im Nachteil vor dem Spiel gegen Gambia. Foto: Alex Livesey (AP/Keystone)

Darum gehts Die gabunische Nationalmannschaft muss eine Nacht am Flughafen Gambias verbringen.

Captain Aubameyang fühlt sich im Stich gelassen und dokumentiert alles auf Instagram und Twitter.

Das Spiel geht schliesslich 1:2 verloren.

Es ist nur ein kleines Zeichen, ein Emoticon oder kurz Emoji. Abhängig davon, wer es in die Welt setzt, wird seine Tragweite aber um einiges grösser. Zum Beispiel, wenn der Captain einer Fussballnationalmannschaft es auf Instagram verwendet und seine Meinung mit seiner zehn Millionen Follower starken Community teilt.

Es ist Montagabend, als Pierre-Emerick Aubameyang frustriert im Teambus, im Hotel oder sonst irgendwo sitzt und eine unmissverständliche Botschaft in sein Handy tippt. Das Emoji eben, ein Stinkefinger, gerichtet an den afrikanischen Verband. Kurz gesagt: Aubameyang, Teamkollege von Granit Xhaka bei Arsenal, findet, beim CAF arbeiten einige Arschlöcher.

«Sind wir Geiseln oder was?»

Was war passiert? Nun, Auba, wie er genannt wird, ist nicht nur der Captain Arsenals, er ist auch der Stolz der zentralafrikanischen Nation Gabun, ihr mit weitem Abstand prominentester Spieler. Am Montag reist er mit dem Team nach Gambia, es geht immerhin um die Qualifikation zum Africa-Cup. Gabun war der Start geglückt mit zwei Siegen und einem Unentschieden aus drei Spielen.

Die Reise nach Gambia aber wird zu einer ziemlich langen Übung. Die Gabuner müssen am Flughafen auf ihre Testergebnisse warten, die gambischen Behörden verhindern eine Einreise in ihr Land. Auch das dokumentiert Aubameyang ausführlich auf Instagram, filmt zum Beispiel, wie seine Kollegen am Boden versuchen einzuschlafen.

Auf Twitter schiebt er, an den afrikanischen Verband gerichtet, nach: « Ich will nur wissen, warum Gambia unsere Pässe so lange behält. Sind wir Geiseln oder was? Werdet ihr eure Augen schliessen? » Der Verband müsse dafür Verantwortung übernehmen, es sei schliesslich 2020, Afrika wolle wachsen, « aber so kommen wir nicht dorthin » . Von gambischer Seite heisst es, die Gabuner hätten die Covid-Massnahmen nicht respektiert, tatsächlich sind in Videos vom Flughafen nicht gerade viele Spieler mit Maske zu sehen.

Der frühere Dortmunder Aubameyang versucht aber auch, gute Stimmung zu verbreiten. Es ist bald sechs Uhr morgens als das Team den Flughafen Banjuls verlässt, Aubameyang schreibt: « Danke für die Extramotivation, Gambia. » Und: « Egal, wie es ausgeht, wenn ich die Gesichter unserer Spieler schaue, haben wir schon gewonnen. »

Gabun verliert 1:2, Aurier steht Auba bei

Nach einer kurzen Nacht also stand am Montag das Spiel an und das bereits um 16 Uhr. Offenbar, so lässt sich zumindest Aubameyangs letzte Instagram-Botschaft, die mit dem Mittelfinger, deuten, zeigte der afrikanische Verband nicht sehr viel Interesse daran, die Partie um zumindest einige Stunden oder gar einen Tag zu verschieben.

Gabun verlor die Partie 1:2, die Brüder Mousa und Modou Barrow trafen für die Gambier, die von Jagne Pa Modou angeführt wurden, dem früheren FCZ- und Sion-Spieler. Gabuns Anschlusstreffer in der 89. Minute kam etwas spät, nun teilen sich die beiden Länder den ersten Platz in ihrer Gruppe D, in der auch noch die Demokratische Republik Kongo und Angola spielen.