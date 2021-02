Umweltskandal Mitholz : Auch 200 Tonnen Betonschlämme wurden illegal in Mitholz entsorgt

Wie die BLS am Donnerstag mitteilt, wurde nicht nur alter Schotter illegal in Mitholz entsorgt, sondern auch Betonschlämme. Die Rede ist von 200 Tonnen. Nun wurde die Staatsanwaltschaft darüber informiert.

In der Steingrube oberhalb des Blausees im Berner Kandertal wurde jahrelang illegal Abfall entsorgt. Bislang war bekannt, dass dort vorwiegend giftiger Schotter und andere belastete Abfälle entsorgt wurden. Am Donnerstagmorgen teilte die BLS nun aber mit, dass im Rahmen der Sanierungsarbeiten im Lötschberg-Scheiteltunnel auch Betonschlämme regelwidrig in Mitholz abgeliefert wurden. Gemäss Entsorgungskonzept hätten diese Abfälle in eine spezielle Deponie gebracht werden müssen.