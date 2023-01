Massnahmen: «Auch als Lehrer muss man sich den Respekt verdienen»

Beleidigungen, Beschimpfungen, Bedrohungen oder Einschüchterungen: Zwei von drei Lehrpersonen haben in den vergangenen fünf Jahren Gewalt erlebt. Dies zeigt eine neue Studie des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH. Sie basiert auf einer repräsentativen Umfrage unter Lehrpersonen aller Stufen der Deutschschweiz. Nun fordert der Lehrerverband Massnahmen. Der Grossteil der 20-Minuten-Community findet die Forderung übertrieben, wie die Kommentare zeigen:

«Die Arbeitswelt ist kein Ponyhof»

Viele Leserinnen und Leser sehen im Alter der Lehrpersonen ein Problem. So schreibt etwa MistaFreeze: «Je nachdem, welchen Weg man genommen hat, kann man bereits mit 20 in den Lehrerberuf einsteigen und ohne jegliche Berührung mit der Arbeitswelt die Verantwortung für eine ganze Klasse übernehmen. Das ist einfach zu jung, denn in diesem Alter ist man noch ein Teenie und gerade einmal seit zwei Jahren volljährig.»