«Darf sich nicht alles erlauben» - So reagiert die 20-Minuten-Community auf die Wellen-Aktion der SP-Stadträtin

1 / 3 Pinke Wellen waren kurzzeitig auf der Bahnhofsbrücke in Thun zu finden. Facebook / Alice Kropf Alice Kropf musste sich wegen ihrer Beteiligung an der Aktion vor Gericht verantworten. SP Thun Dies, obwohl sie gemäss eigenen Angaben nicht selber mitgemalt hatte. imago images/Joana Kruse

Darum gehts Alice Kropf muss wegen der Teilnahme an einer Mal-Aktion in Thun insgesamt 8000 Franken bezahlen.

Die 20-Minuten-Community reagiert geteilt: Viele äussern Verständnis, viele finden aber auch, das gehöre sich für eine Stadträtin nicht.

Kropf freut sich über den Zuspruch, den sie erhält. Verschiedene haben bereits Spenden zugesichert.

In Thun kommen Fussgängerinnen und Fussgänger zu kurz, sagt Stadträtin Alice Kropf. Deshalb beteiligte sie sich im Juni 2020 an einer Nacht-und-Nebel-Aktion, bei der pinke Wellen auf die Thuner Bahnhofsbrücke gemalt wurden. Kropf wurde in puncto Verkehrsregelverletzung freigesprochen, das Verfahren wegen Sachbeschädigung endete in einem Vergleich. Alles in allem muss sie nun 8000 Franken bezahlen, inklusive Anwaltskosten. Mit dem Ergebnis ist die Politikerin «im Grossen und Ganzen» zufrieden, wie sie selber sagt.

«Sie könnte sich auch mal selber hinterfragen»

Die 20-Minuten-Community ist geteilter Meinung über die Aktion, an der Kropf beteiligt war und über den Vergleich, der vor dem Regionalgericht Oberland ausgehandelt wurde.

«Auch als Stadträtin sollte und darf man sich nicht einfach alles erlauben. Rot und Grün sollten mit ihren illegalen Aktivitäten aufhören. Ansonsten harte Verurteilung, wie es sich gehört», schreibt beispielsweise User Winu1 in den Kommentaren. «Sie will weiterhin die Arbeit der Polizei kritisch betrachten und hinterfragen. Hinterfragen ist immer gut, aber sie könnte auch mal sich selbst hinterfragen», schreibt User CookO.

«Ich möchte hierzu festhalten, dass ich nicht verurteilt wurde», sagt Kropf auf Anfrage von 20 Minuten. «In einem Punkt wurde ich freigesprochen, im anderen haben wir einen Vergleich geschlossen.» Ausserdem betont sie: «Bei der Aktion kamen keine Personen zu Schaden. Das war mir auch persönlich sehr wichtig. Den entstandenen Schaden, den bezahle ich.»

Kropf versteht sich als Politikerin «immer auch als Aktivistin», wie sie sagt. «Manchmal ist es einfach nötig, auch andere Mittel zu verwenden, um auf Missstände aufmerksam zu machen.»

«Das war eine positive Aktion»

Doch in den Kommentaren gibt es auch viel Unterstützung für die Stadträtin und die Aktion – und Kritik an der Stadt Thun für den Umgang mit Fussgängerinnen und Fussgängern.

«Die blauen Streifen in Thun waren anfangs auch verwirrend, seit Längerem funktionieren sie wunderbar, weil die Automobilisten aufmerksamer werden», schreibt etwa User Onkelwilly. «Und ein bisschen Farbe in die Stadt bringen ist auch eine gute Idee. Ich habe in Thun gewohnt, das Chaos am Bahnhofsplatz war damals schon eine Katastrophe, genau wie der Kreisel am Lauitor. Auch wenn sich die Durchführung nicht im Legalen bewegt, finde ich es eine super Aktion. Die Stadt erteilt lieber Bussen, ohne zu merken, dass sie von den Steuern anderer leben.»

«Bin zwar kein Freund der rotgrünen Fraktion, aber das war nun mal eine positive Aktion», schreibt auch User Warthog.

«Fühle mich bestärkt»

«Ich hätte nicht gedacht, dass ich auch so viel Zuspruch erhalten werde», sagt Kropf. «Nicht nur in den Kommentarspalten, sondern auch aus meinem Umfeld und aus dem Raum Thun und sogar darüber hinaus.» Es meldeten sich Personen bei ihr, die gerne einen Teil von den 8000 Franken spenden möchten, die Kropf nun bezahlen muss.

«Ich fühle mich bestärkt darin, in Thun weiter für den Langsamverkehr zu kämpfen», so die SP-Politikerin weiter. «Thun ist die einzige Agglomeration im Kanton Bern, in der der Anteil des Langsamverkehrs am Verkehrsmix am Sinken ist. Dabei ist gerade das Gegenteil das Ziel. Das darf so nicht weitergehen.»

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg und Solothurn blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts unten auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà!