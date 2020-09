Konflikt um Berg-Karabach : Auch Aserbaidschan verhängt Kriegszustand für Konfliktregion

Die Spannungen zwischen Armenien und Aserbaidschan wegen der Region Berg-Karabach haben sich erneut in Gewalt entladen. Nach Armenien hat nun auch Aserbaidschan für einige Regionen Kriegsrecht verhängt.

Die Südkaukasusrepublik Aserbaidschan wird nach der Eskalation in der Unruheregion Berg-Karabach den Kriegszustand in einigen Landesteilen verhängen. Das Parlament in der Hauptstadt Baku habe bei einer Sondersitzung bereits zugestimmt, meldete die aserbaidschanische Staatsagentur Azertac am Sonntag.