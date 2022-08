Kanton Bern: Auch auf Privatgrund – Behörden erlassen generelles Feuerverbot im Freien

In den restlichen Verwaltungskreisen bleibt das Feuerverbot im Wald und in Waldnähe.

In Biel und im Berner Jura bis auf Weiteres nicht mehr auf Privatgrund erlaubt: Offenes Feuer im Freien.

Aufgrund der sich weiter verschärfenden Trockenheit haben die Regierungsstatthalterinnen der Verwaltungskreise Biel/Bienne und Berner Jura ein generelles Feuerverbot erlassen. Dies meldet der Kanton Bern am Donnerstagnachmittag. Das Entfachen von Feuer im Freien ist bis auf Widerruf untersagt. Das Feuerverbot gilt auch auf Privatgrund.

Die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter der weiteren Verwaltungskreise halten vorerst am seit 19. Juli 2022 im ganzen Kanton geltenden Feuerverbot im Wald und Waldesnähe fest. Sprich: In Bern-Mittelland, Emmental, Frutigen-Niedersimmental, Interlaken-Oberhasli, Oberaargau, Obersimmental-Saanen, Seeland und Thun ist das Entfachen von Feuer im Wald oder in Waldesnähe weiter untersagt. Es gilt beim Wald ein Mindestabstand von 50 Metern.