Deutschland, Italien und Co.: So spannend ist das Aufstiegsrennen in Europa 

Der Ligabetrieb neigt sich dem Ende entgegen. In der kommenden Saison könnten mehrere Traditionsclubs in die Erstklassigkeit zurückkehren.

Deutschland, Italien und mehr : Auch Berlusconi mischt mit – so spannend ist das Aufstiegsrennen in Europa

1 / 5 Miro Muheim (L.) und der HSV sind mitten im Aufstiegsrennen. freshfocus Die zweite Bundesliga wird von Traditionsclubs dominiert. Getty Images Die AS Monza steht in Italien vor dem Aufstieg. IMAGO/Buzzi

Darum gehts Wer steigt in die höchste Liga auf?

Wir zeigen einen Überblick über die zweiten Ligen der Top-5-Ligen und der Schweiz.

Klar ist: Es werden mehrere Traditionsclubs zurückkehren.

Die Ligen biegen langsam, aber sicher in die entscheidende Phase ein. In zahlreichen Ländern herrscht ein grosser Kampf um den Aufstieg in die Top-Liga. Wir zeigen euch, wo es am spannendsten zu- und hergeht und welche Traditionsclubs bald wieder erstklassig spielen dürften.

Challenge League (Schweiz)

Vier Spiele vor Schluss sind noch fünf Teams im Aufstiegsrennen. Während Thun und Vaduz allerdings auf Patzer hoffen müssen, haben Aarau, Schaffhausen und Winterthur ihr Aufstiegsschicksal in den eigenen Händen. Die drei Teams sind derzeit nur durch einen Punkt getrennt. Schaffhausen und Aarau treffen in den verbleibenden Spielen auch noch aufeinander. Platz eins geht direkt hoch, Platz zwei kämpft in der Barrage gegen den Neunten aus der Super League.

2. Bundesliga (Deutschland)

Verkehrte Welt in der zweiten Bundesliga – der HSV mit dem Schweizer Miro Muheim punktet plötzlich zum Schluss der Spielzeit. In den letzten Jahren hat man stets zum Schluss der Saison nachgelassen. Dieses Mal kam die Schwächephase im März, der Aufstieg schien schon in weiter Ferne. Nun befindet man sich plötzlich wieder im Rennen um den Aufstieg. Sechs Teams haben noch eine Chance auf den Aufstieg, wobei Nürnberg nur noch theoretisch mit im Rennen ist. Schalke auf Platz eins und St. Pauli auf Platz fünf trennen derzeit fünf Punkte. Zwei Teams werden direkt aufsteigen – eine Mannschaft muss in die Relegation gegen ein Team aus der Bundesliga. Zwei Spiele vor Schluss ist also noch alles möglich, ein direkter Aufstieg oder der undankbare Ligaverbleib für ein Traditionsteam.

Championship (England)

Mit einer überragenden Saison hat sich Fulham den ersten Aufstiegsplatz bereits gesichert. Auch Bournemouth steht bereits vorzeitig als Aufsteiger fest. Zwei Spiele sind in der regulären Spielzeit noch zu absolvieren. Um Platz drei wird am Ende richtig heiss gekämpft. In der Championship gibt es nämlich Playoffs, die mit einem Final im Wembley am 29. Mai enden. Millwall, Middlesbrough, Luton und Sheffield United. kämpfen noch um einen Platz in den Playoffs. Huddersfield und Nottingham Forest sind bereits sicher drin.

Serie B (Italien)

Fast die Hälfte der Teams in der Serie B könnten am Ende um einen Aufstiegsplatz spielen. Von 20 Teams haben acht die Chance auf einen Platz in der Serie A. Das System: Die ersten zwei Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Erstklassigkeit. Plätze drei bis acht spielen den letzten Aufstiegsplatz unter sich aus. Die besten Chancen auf den direkten Aufstiegsplatz haben derzeit Lecce und Monza – der Club des ehemaligen Präsidenten Silvio Berlusconi. Lecce spielt am letzten Spieltag gegen das abgeschlagene Schlusslicht. Monza gegen Perugia – ein Team aus dem Mittelfeld.

La Liga 2 (Spanien)

42 Spiele müssen in der zweiten Liga in Spanien absolviert werden – ein Mammutprogramm. Vier Spiele vor Schluss ist in Spanien noch alles offen. Auch dort gilt: Es kommt zu Playoffs. Vielleicht könnte bald Teneriffa wieder ein Team in Liga 1 stellen. Mit Real Valladolid und dem Schweizer Saidy Janko kämpft auch ein Absteiger aus der letzten Saison wieder um einen Platz in der ersten Liga.

Ligue 2 (Frankreich)