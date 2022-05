Ukraine-Krieg: Auch Buben und Männer wurden von russischen Soldaten vergewaltigt  

Laut der UN-Sonderbeauftragten Pramila Patten sind die bisherigen Berichte zu sexueller Gewalt und Vergewaltigungen nur die «Spitze des Eisbergs». Bild: Am 21. April demonstrieren Frauen in Berlin gegen sexuelle Gewalt.

Das berichtet die UN-Sonderbeauftragte Pramila Patten in Kiew an einer gemeinsamen Konferenz mit der ukrainischen Ministerin Ulga Stefanishyna.

«Wir müssen diesen sicheren Raum für alle Opfer schaffen»

«Ich habe Berichte über Fälle von sexueller Gewalt gegen Männer und Jungen in der Ukraine erhalten, die noch nicht verifiziert sind», sagte Pramila Patten, UN-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt im Krieg, am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Kiew. Für männliche Überlebende von Vergewaltigungen sei es besonders schwierig, über das Verbrechen zu berichten, fügte sie an.