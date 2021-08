Bekanntgabe nächste Woche - Auch Challandes sagt der Nati ab – wer wird Petkovic-Nachfolger?

Am Freitagabend sickerte durch, dass der Romand lieber Trainer des Kosovo bleibt.

Der SFV will den neuen Nati-Trainer in der kommenden Woche bekanntgeben.

Wer wird der Nachfolger von Vladimir Petkovic als Nati-Trainer? Wie der SFV am Freitag mitteilt, soll der neue Nati-Trainer in der kommenden Woche bekanntgegeben werden. Allerdings sei dabei bislang noch kein Entscheid gefallen. An diesem Wochenende werden noch die finalen Gespräche mit den Kandidaten geführt.