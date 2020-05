Aussenminister wehrt sich gegen Vorwürfe

«Auch China ist ein Opfer von Covid-19»

Die Forderungen nach Entschädigung wegen der Pandemie bezeichnet Chinas Aussenminister als Irrwitzig. Sein Land habe genau so darunter gelitten und nun werde China «stigmatisiert».

Gerichtliche Klagen in den USA und Forderungen nach etwaiger Entschädigung durch China seien irrwitzig und hätten keinerlei rechtliche Grundlage, sagte der Chefdiplomat am Sonntag auf einer Pressekonferenz am Rande der laufenden Sitzung des chinesischen Volkskongresses in Peking.