CL-Duell gegen YB - Auch dank Remo Freuler – so wurde Atalanta Bergamo zum Spitzenclub

Der Club gehört in der Serie A zu den Topteams.

Am Mittwochabend trifft YB in der Champions League auswärts auf Atalanta Bergamo.

222 Spiele hat Freuler seit seinem Wechsel vor fünfeinhalb Jahren für Atalanta Bergamo absolviert. Das macht im Schnitt rund 40 Spiele pro Saison. Obwohl er sich in Italien zum absoluten Leistungsträger entwickelte, nimmt man den 29-Jährigen in der Schweiz ausserhalb der Nationalmannschaft nur selten wahr.

Für Freuler selbst ist das keine Überraschung. «In der Deutschschweiz liegt der Fokus halt hauptsächlich auf Deutschland», sagt der 38-fache Nationalspieler. «Ich habe als Junge selber hauptsächlich die Spiele der Bundesliga geschaut.» Für ihn ist das Champions-League-Duell gegen YB am Mittwochabend (ab 18.45 Uhr live bei uns im Ticker) darum auch eine Chance. «Mit einer guten Leistung können wir die Leute in der Schweiz vielleicht etwas zum Umdenken bringen», sagt Freuler.

Neuer Trainer bringt Aufwind

Der 29-Jährige hat sich bei den Nerazzurri zum absoluten Leistungsträger entwickelt. Dabei hat es Freuler zu Beginn in Norditalien alles andere als leicht. Unter Trainer Edoardo Reja kommt der Zürcher in seinem ersten halben Jahr nur sechsmal zum Einsatz.

Doch im Sommer 2016 wird Gian Piero Gasperini neuer Atalanta-Coach. Mit ihm beginnt der rasante Aufstieg der Lombarden – und auch jener von Remo Freuler. Der Italiener macht innerhalb einer Saison aus einem Abstiegskandidaten einen Champions-League-Teilnehmer. In den fünf Jahren unter Gasperini ist Atalanta am Saisonende nie schlechter als Siebter, wird zum Dauergast in der Champions League und Remo Freuler ist aus dem zentralen Mittelfeld des Teams nicht mehr wegzudenken.