Mercedes-AMG S 63 E-Performance im Check

Verbrauch auf Kleinwagenniveau

Der potente, aber zumindest rechnerisch sparsame Plug-in-Hybridantrieb soll die Anforderungen zur Klimaschonung und die Vorlieben der Kundschaft unter einen Hut bringen. Letzteres besorgt der klang- und kraftvolle 4-Liter-Achtzylinder mit Biturbo-Aufladung, die mit einer Neungangautomatik kombiniert ist und es allein bereits auf 450 kW/612 PS und 900 Nm bringt. Als Leistungs-Booster und Normverbrauchs-Senker gesellt sich ein 80 kW/109 PS und 320 Nm starker E-Motor an der Hinterachse hinzu, der an ein Zweiganggetriebe gekoppelt ist und somit auch im oberen Geschwindigkeitsbereich noch wirksam werden kann.

Am Heck ist die Power-Version an den vier trapezförmigen Endrohren und am Diffusor erkennbar.

Wichtiger sind in dieser Klasse jedoch die Fahrleistungswerte: Die Beschleunigung von null auf Tempo 100 gelingt in 3,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 250 km/h abgeregelt. Gegen Aufpreis kann sie auf 290 km/h erhöht werden. Damit die schwere Limousine trotz überbordender Kraft kontrollierbar bleibt, hat Mercedes grossen Aufwand beim Fahrwerk betrieben. Allradantrieb ist selbstverständlich, dazu kommen aus dem S-Klasse-Katalog unter anderem die Allradlenkung, die adaptive Luftfederung, eine aktive Wankstabilisierung, die die Karosserie in der Kurve in der Waage hält, sowie aktive Motorlager, die sich je nach Fahrsituation straffen oder entspannen. Für sicheres Verzögern sorgt eine Hochleistungs-Verbundbremsanlage.