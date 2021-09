Murat Yakin über Xhaka - «Auch der Captain ist ein Mensch, den man nicht zur Impfung zwingen kann»

Granit Xhaka wartet am Donnerstag auf das Ergebnis seines zweiten PCR-Tests. Trainer Murat Yakin will jedoch nicht über einen weiteren wichtigen Ausfall in der Nati jammern.

Darum gehts Die Nati hat das erste Spiel unter Murat Yakin gewonnen.

Captain Granit Xhaka fiel jedoch aufgrund eines positiven Coronatests aus.

Nach dem Spiel äusserte sich sein Trainer dazu, dass Xhaka der einzige Spieler im Nati-Kader ist, der nicht geimpft oder genesen ist.

Erstes Spiel, erster Sieg unter dem neuen Nati-Trainer Murat Yakin. «E s ist sehr e rfre ulich , Z uhause zu sein un d d ie H ymne vor dem Spiel zu hören. D as war ein spezieller M oment », sagte der Coach nach dem 2:1-Sieg im Test gegen Griechenland. Sein Captain Granit Xhaka hatte die Premiere derweil verpasst – er wurde am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet. «Ich hatte fest mit Granit gerechnet», sagt Yakin nach dem Testspiel. Xhaka wird nun am Donnerstag erneut einen Coronatest machen – geimpft ist der 28-Jährige nicht. «W ir können den S pielern nur eine E mpfehlung geben . E r ist unser C aptain und das ist seine E ntscheidung . E s ist nun halt so », sagt sein Trainer Murat Yakin dazu. Angesprochen auf die Frage, ob der Captain einer Nationalmannschaft nicht Vorbild sein müsse und sich hätte impfen lassen sollen, antwortet Yakin: «Auch der Captain ist ein Mensch, der Rechte hat und man nicht zu einer Impfung zwingen kann.»

«Wäre verantwortungslos, wenn wir nicht wüssten, wer geimpft ist»

Besonders unglücklich aus Sicht des Schweizerischen Fussballverbands: Am Mittwochmorgen gab dieser noch eine Impfempfehlung an alle 300’000 Mitglieder raus. «Wir empfehlen allen Spielerinnen und Spielern, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, Trainerinnen und Trainern, den Vereinsverantwortlichen und Funktionären sowie den freiwilligen Helferinnen und Helfern in unseren Vereinen den Empfehlungen des Bundes zu folgen und sich impfen zu lassen.» Und weiter: «Lasst Euch impfen - trägt dazu bei, die Verbreitung des Virus einzuschränken und damit den Spielbetrieb in allen Ligen und in allen Regionen unseres Landes bestmöglich aufrechtzuerhalten!»

Dass Xhaka der einzige Spieler im gesamten Nati-Kader ist, der weder geimpft noch genesen ist, war dem Schweizerischen Fussballverband bekannt. «E s wäre verantwortungslos, wenn wir es nicht wüssten , wer geimpft ist und wer nicht», so SFV-Medienchef Adrian Arnold. Man habe bereits während der Europameisterschaft mit der Mannschaft über das Thema Impfung gesprochen, doch den Spielern die Wahl schlussendlich selber überlassen.

Freuler gesperrt, Cömert erwartet Diagnose

Doch bei Nati-Leader Xhaka geht es nicht nur um das Thema der Impfung. Aus sportlicher Sicht ist es ein weiterer herber Schlag für die Nati. Wie lange wird der Captain ausfallen? Wie schwer sind die Symptome? Sollte er auch am Donnerstag positiv getestet werden, ist eine Teilnahme an den wichtigen Spielen in der WM-Qualifikation gegen Italien und Nordirland unmöglich.

Aber nicht nur Granit Xhaka wird im Schweizer Mittelfeld fehlen. Auch Remo Freuler ist wegen seiner Roten Karte im EM-Viertelfinal gegen Spanien zum Zusehen gezwungen. Hinzu kommt die immer länger werdende Verletztenliste. Gegen Griechenland erwischte es auch nun noch Eray Cömert. Der FCB-Verteidiger prallte im Kopfballduell mit einem Griechen zusammen und musste anschliessend benommen vom Platz. «Bei Eray haben wir noch keine genauere Diagnose», sagt Yakin nach dem Spiel.

Yakin: «Sehe kein Probleme, nur Lösungen»