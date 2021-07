ZOAlina 2021 - Auch der Ersatz-Event fürs Zürich Openair ist nun abgesagt

Der Zürich-Openair-Ersatz hätte an zwei Wochenenden mit Live- und Clubmusik einfach weniger umfangreich als gewohnt stattgefunden.

Als die Zürich-Openair-Veranstaltenden Ende Mai das ZOAlina verkündeten, schien es so, als sei der Festivalsommer zumindest teilweise gerettet.

Das Team hat am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung verkündet: «Es fällt uns schwer, diese Zeilen zu schreiben, aber leider müssen wir das ZOAlina 2021 absagen.» Aufgrund von abgesagten Tourneen und diversen Reisebestimmungen hätten die Veranstaltenden in den vergangenen Tagen kurzfristig bereits bestätigte Acts verloren. Auf Nachfrage von 20 Minuten hin, führt Festival-Chef Rolf Ronner aus, dass es sich dabei um mehrere Hauptacts handelt – um wen genau, kann er nicht verraten.