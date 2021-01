Nach Pompeo : Auch der neue US-Aussenminister wirft China den Genozid an den Uiguren vor

Kurz vor seinem Abtreten hatte Mike Pompeo, der ehemalige Aussenminister der USA, China den Genozid an den Uiguren vorgeworfen. Sein Nachfolger wird dieser Linie offenbar folgen.

Der neue US-Aussenminister Antony Blinken wirft – wie sein Amtsvorgänger Mike Pompeo – der chinesischen Führung wegen des Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren Völkermord vor. Blinken sagte am Mittwoch bei seiner ersten Pressekonferenz in Washington, er sei der Meinung, dass ein Genozid an den Uiguren begangen werde.