Bis am 10. Januar : Auch Deutschland will Skitourismus europaweit verbieten

Nach Italien fordert auch Deutschland eine europaweite Regelung für den Skitourismus. Geht es nach den beiden Ländern, soll er bis Mitte Januar unterbunden werden.

Am Dienstag hat bereits Italien eine Schliessung der Skigebiete in Europa gefordert. Die italienische Regierung befürchtet, dass die Skiferien nach Weihnachten eine mögliche dritte Corona-Welle begünstigen könnten. So will Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte Skigebiete mindestens bis zum 10. Januar geschlossen halten – in ganz Europa, also auch in der Schweiz.