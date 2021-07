FDP will keine Gratis-Tests mehr für Ungeimpfte - «Auch die Jungen müssten die Schnelltests selber bezahlen»

Die FDP fordert nun in einer Mitteilung, dass die Kosten für Schnelltests von asymptomatischen Ungeimpften selber bezahlt werden. Für symptomatische Ungeimpfte sowie solche, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, soll der Schnell-Test gratis bleiben.

Im Club oder an Grossveranstaltungen: Bei einigen Veranstaltungen erfolgt Einlass nur mit einem Covid-Zertifikat. Dieses erhält man durch die Impfung, den Genesenen-Status oder einem negativen Covid-Test-Resultat.

Keine Gratistests für Ungeimpfte: Wer ungeimpft und nicht-genesen ist, erhält ein Covid-Zertifikat nur mit einem negativen PCR- oder Schnelltest-Resultat. Aktuell müssen ungeimpfte asymptomatische Personen diese Schnelltests nicht aus der eigenen Tasche bezahlen, denn die Kosten werden vom Bund übernommen. Das soll sich gemäss der FDP aber ändern. In einer Mitteilung fordern sie, dass «Personen, die sich impfen lassen könnten und asymptomatisch sind, die Schnelltests künftig selbst bezahlen».

Mit der Forderung soll unter anderem der Verlangsamung der Durchimpfungsrate in der Schweiz entgegengewirkt werden, wie die FDP in der Mitteilung schreibt: «Etliche Personen bevorzugen, manchmal auch mehrfach, kostenlose Antigen-Schnelltests anstelle der Covid-19-Impfung.» Es müssten nun möglichst rasch Massnahmen ergriffen werden, um der Verlangsamung des Impf-Tempos entgegenzuwirken und weitere flächendeckende Schliessungen zu vermeiden.

Auch eine Kostensenkung stehe im Vordergrund

In den meisten Kantonen ist die Impfquote bei der jungen Bevölkerungsgruppe tiefer als bei der älteren – ein Verbot würde also vor allem auch einkommensschwache Jugendliche und junge Erwachsene betreffen, die öfters Veranstaltungen besuchen, bei denen ein Covid-Zertifikat für den Einlass zwingend ist, als ältere Personen. Dazu sagt Caroni: «Die Impfung ist auch für die Jungen eine Gratislösung. Wenn sie diese nicht in Anspruch nehmen möchten, müssten halt auch sie bezahlen.»