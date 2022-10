Psychische Probleme: Auch die Schweiz betroffen – Justin Bieber verschiebt seine Welttournee

Bereits im September kündete er eine Tourneepause in seiner Instagram-Story an.

Davon betroffen ist auch sein Konzert in Zürich am 18. Januar.

Justin Bieber verschiebt seine komplette «Justice World»-Tour. Dies gibt der Veranstalter am Donnerstag bekannt. Davon betroffen ist auch sein geplantes Konzert in Zürich am 18. Januar. Man sei aktuell dabei, einen Ersatztermin für sein Schweiz-Konzert zu finden. «Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. Weitere Details werden so rasch als möglich kommuniziert», heisst es in dem Statement der Veranstaltenden.