Coronavirus - Auch diese Kantone vergeben bald Termine für alle Impfwilligen

Plötzlich läuft die Impf-Maschinerie in der Schweiz. Gemäss aktuellstem Stand (per 25. April) sind 10,5 Prozent der Schweizer Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft. Vom Samstag auf Sonntag verzeichnet das BAG in seiner Statistik einen Zuwachs von 17’476 vollständig geimpften Personen – und das, obwohl vielerorts am Wochenende auf Impfungen verzichtet wird.