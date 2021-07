Von Zülle über Hingis bis Phonak - Auch diese Schweizer Sportler wurden positiv auf Doping getestet

Mit dieser Videobotschaft erklärt sich Hürdenläufer Kariem Hussein. Youtube/kariemhussein

Darum gehts Kariem Hussein hat eine verbotene Substanz eingenommen und wird gesperrt.

Auch andere Schweizer Spitzensportler wurden des teilweise unwissentlichen Dopings überführt.

Bei einigen bedeutete die positive Probe auch sogleich das Karriereende.

Eine Lutschtablette, die eine verbotene Substanz beinhaltete, wurde Hürdenläufer Kariem Hussein zum Verhängnis. «Dem Athleten war in der Dopingprobe das Vorhandensein der verbotenen Substanzen Nikethamid und des Methaboliten N-ethylnicotinamide nachgewiesen worden», schreibt Swiss Olympic in einer Mitteilung.

Deshalb wurde der 32-Jährige für neun Monate gesperrt. Hussein entschuldigte sich umgehend für «seinen Irrtum». «Es war nie meine Absicht, unerlaubte Substanzen zu nehmen. Ich war fest davon überzeugt, dass ich nichts Unrechtes tue», schreibt Hussein. Und er versicherte, dass er nach der Sperre mit dem Spitzensport weitermachen werde.

Der Europameister über 400 m Hürden von 2014 ist bei weitem nicht der einzige Schweizer Sportler, der eine verbotene Substanz eingenommen hat.

Radrennfahrer Alex Zülle

Seine Tränen gingen um die Welt: Der Radstar Alex Zülle, der in die damalige Festina-Affäre verwickelt war, gab nach anfänglichem Leugnen an der Tour de France 1998 das Doping zu. Er wurde für acht Monate gesperrt. Zülle fuhr nach der Sperre weiter und wurde an der Tour-Ausgabe 1999 zweiter hinter Lance Armstrong, dem Jahre später seine sieben Siege an der Grand Boucle wegen Dopings aberkannt wurden. Zülle trat 2004 zurück.

Sprinter Pascal Mancini

Pascal Mancini, seines Zeichens Sprinter über 100 und 200 Meter, wurde 2012 positiv auf das anabole Steroid Nandrolon getestet. In der Praxis seines Vertrauensarztes soll ihm fälschlicherweise Nandrolon anstatt Kortison injiziert worden sein. Der Freiburger wurde für zwei Jahre gesperrt. Nach Ablauf der Sperre nahm Mancini seine Sprintkarriere wieder auf.

Tennisspielerin Martina Hingis

Tennis-Ass Martina Hingis trat 2007 zum zweiten Mal vom Spitzensport zurück. Dies, weil ihr mittels eines Tests Kokain nachgewiesen wurde. Sie wurde 2008 für zwei Jahre gesperrt. Hingis kehrte 2013 auf die Tour zurück und feierte vor allem als Doppelspielerin weitere Erfolge.

Schwinger Martin Grab

Die verbotene Substanz Tamoxifen wurde beim damals 39-jährigen Schwinger Martin Grab 2018 nachgewiesen. Grab hatte vor der positiven Probe bereits seinen Rücktritt vom Spitzensport bekannt gegeben. Er bestritt stets das willentliche Doping.

Schwinger Bruno Gisler

Bruno Gisler hatte zuerst behauptet, ein Nasenspray habe zur positiven Doping-Probe geführt. «Ich habe nie wissentlich verbotene Substanzen oder Medikamente verwendet und kann mir den positiven Nikethamid-Befund bis heute nicht erklären», sagte er 2014. Die Theorie mit dem Nasenspray konnte aber nie nachgewiesen werden. Gisler kam nach der sechsmonatigen Sperre zurück und schwang weiter, 2018 trat er endgültig zurück.

Triathletin Brigitte McMahon

Die Triathletin Brigitte McMahon hatte an den Olympischen Spielen in Sydney 2000 bei der Premiere ihrer Sportart Gold für die Schweiz geholt. Es war die erste Goldmedaille eine Schweizer Athletin an Olympischen Sommerspielen. 2005 wurde sie positiv auf EPO getestet. Die Zugerin gab den Konsum zu und wurde für zwei Jahre gesperrt. Die damals 38-Jährige trat daraufhin vom Spitzensport zurück. Triathlons absolvierte sie weiterhin, jedoch nicht auf Spitzensport-Niveau.

Radrennfahrer Oscar Camenzind

Oscar Camenzind wollte für die Schweiz an den Olympischen Sommerspielen in Athen 2004 teilnehmen. Am 22. Juli 2004 wurde er aber des EPO-Konsums überführt. Er verzichtete auf die Spiele und wurde von seinem Schweizer Rennstall Phonak entlassen. Kurze Zeit später trat er zurück. Von Swiss Olympic wurde er für zwei Jahre gesperrt.

Rennstall Phonak

Nicht nur Camenzind, sondern auch andere Rennfahrer, die beim Schweizer Rennstall Phonak angestellt waren, wurden des Dopings überführt. 2006 wurde das Team nach mehreren Dopingfällen aufgelöst. Neben Camenzind waren die gedopten Spitzenfahrer Tyler Hamilton und Santiago Perez 2004 Teil des Phonak-Teams. 2006 wurden Sascha Urweider, Santiago Botero, José Enrique Gutierrez und Floyd Landis überführt.