Nach Anouk und Gabriel Jagger - Auch diese VIPs lieben Schweizerinnen und Schweizer

Darum gehts Gabriel Jagger (23), der jüngste Sohn von Mick Jagger (78) und Jerry Hall (65), schloss vor zwei Wochen den Bund fürs Leben. Seine Frau ist Anouk Winzenried, eine gebürtige Schweizerin.

Der Promi-Sohn ist dabei kein Einzelfall. Zahlreiche VIPs haben oder hatten eine bessere helvetische Hälfte.

Wir zeigen euch Stars, die Schweizer Frauen und Männern erlegen sind.

Gabriel Jagger, der jüngste Sohn von Mick Jagger (78) und Jerry Hall (65), schloss vor zwei Wochen den Bund fürs Leben. Seine Frau ist Anouk Winzenried, eine gebürtige Schweizerin. Die beiden lernten sich auf der Karibikinsel Mustique kennen.

Der 23-jährige Jagger-Sohn ist nicht die erste Person, die dem Charme und Charisma von Schweizerinnen und Schweizern erlegen ist. Gabriel reiht sich mit seiner Herzdame in eine lange Liste von internationalen Promis ein, die sich in der Vergangenheit in Schweizer Frauen und Männern verliebt haben.

Joe Heindle liebt Ramona Elsener

2019 hat es beim DSDS-Sänger und der Eiskunstläuferin gefunkt. «Wir haben uns bei einem Event kennengelernt, sind uns bei vielen weiteren Veranstaltungen begegnet. Schliesslich haben wir uns auch privat getroffen», verriet Joe Heindle (28) damals gegenüber der deutschen «Abendzeitung». Die 29-Jährige aus Bülach ist hierzulange aber keine Unbekannte. Von 2010 bis 2014 war sie mit ihrem ehemaligen Sport-Partner Florian Roost Schweizer Nationalmeisterin im Eiskunstlauf und machte auch mit ihrer Beziehung zu Nati-Kicker Fabian Schär (29) auf sich aufmerksam. Joe und Ramona sind immer noch verliebt und zeigen ihr Glück auch regelmässig auf Instagram.

Kaya Yanar liebt Josephine Rosen

Die Schweiz wurde zur Wahlheimat des gebürtigen Frankfurters, denn der Komiker verliebte sich in eine Zürcherin. Nach sieben Jahren Beziehung gaben sich Kaya Yanar (48) und seine Liebste Josephine Rosen Ende 2018 das Jawort. Geheiratet wurde damals in der Schweiz, allerdings nicht still und heimlich, wie der Comedian in der Sendung von Markus Lanz im März 2019 verriet. «Ja, ich bin verheiratet. Ich habe tatsächlich nicht heimlich geheiratet, ich habe es nur niemandem gesagt.» Mittlerweile sind Kaya und Josephine auch Eltern, wie er kürzlich dem «Migros Magazin» erzählte. Sein Sohn ist bereits zwei Jahre alt.

Alexander Klaws liebt Nadja Scheiwiller

Am 12. Dezember 2019 ehelichte der einstige DSDS-Star Alexander Klaws (37) seine Freundin Nadja Scheiwiller (36), eine gebürtige Schweizerin. Die beiden waren davor bereits neun Jahre ein Paar. Im März 2020 kam ihr zweites Kind zur Welt, der kleine Flynn. Das enge Zusammenleben während der Corona-Pandemie belastete allerdings ihre Ehe. «Meine Frau Nadja und ich hatten die heftigsten Streitereien unseres Lebens», erzählt Klaws im Gespräch mit der «Bild». «Es war eine harte Probe für unsere Ehe. Man konnte nicht einfach für ein paar Tage zu einem Dreh oder einer Veranstaltung verschwinden.»

Isabel Lucas liebte Chris Hemsworth

Geboren und aufgewachsen ist Schauspielerin Isabel Lucas in Melbourne, Australien. Doch die 36-Jährige hat Schweizer Wurzeln. Ihre Mutter ist Schweizerin, ihr Vater Australier. Eine Mischung, die vor allem bei den Hemsworth-Brüder für Herzklopfen sorgte. Gemäss RTL soll die «Transformers»-Darstellerin nämlich eine Romanze mit Liam Hemsworth (31) gehabt haben, nachdem er sich von Miley Cyrus (28) trennte. Pikant an der Sache: Isabel hatte von 2005 bis 2008 ein Techtelmechtel mit seinem grossen Bruder Chris (37). Beide standen damals gemeinsam für die australische Soap «Home and Away» vor der Kamera.

Mötley-Crüe-Gitarrist Mick Mars liebt Seraina Schönenberger

«Seraina ist mein Darling, mein Goldschatz», sagte Mick Mars einst in einem Interview. Der Gitarrist der US-Rockband Mötley Crüe verliebte sich Hals über Kopf in eine Schweizerin. «Meine Freundin kommt aus Rüschlikon», so der 70-Jährige im Gespräch mit «Blick am Abend». Seit 2013 sind der Musiker und das Model Seraina Schönenberger verheiratet und leben zusammen in den USA.

Sharon Stone liebte Angelo Boffa

Ein Zürcher Immobilienmakler hat 2018 Sharon Stone (63) den Kopf verdreht. Der 19 Jahre jüngere Angelo Boffa und der Hollywood-Star zelebrierten im März ihre Liebe vor den Augen der Öffentlichkeit am Strand von Miami. Sogar Hochzeitsgerüchte kamen auf, doch die Romanze sollte nicht lange halten. «Sie hat ihm klar gemacht, dass mehr als eine lockere Beziehung nicht drin liegt», sagt ein Insider dann im Juni gegenüber «RadarOnline». Das Paar trennte sich kurze Zeit später.

Countrysänger Tom Russell liebt Nadine

Er kannte die Beatles und trat mit Johnny Cash auf, doch seine grösste Liebe ist seine Ehefrau Nadine, eine Solothurner Psychologin. 2004 sind sich Tom Russell (74) und die 41-Jährige erstmals begegnet. Er gab damals ein Konzert im Berner Oberland, sie stand im Publikum. Zwei Monate später flog Nadine erstmals zu Tom nach Texas und drei Jahre später folgte die Verlobung. 2008 gab sich das Paar dann das Jawort – erst im Bundesstaat Nevada, dann auf der Wispile bei Gstaad BE.

Lionel Richie liebt Lisa Parigi

Wenn er singt, schmelzen die Herzen – insbesondere jenes von einer Zürcherin. Lisa Parigi ist seit Jahren die Frau an der Seite des Schmusesängers Lionel Richie. 2014 hat sich das Paar Berichten zufolge kennengelernt. Für Aufmerksamkeit sorgte dabei allerdings der grosse Altersunterschied der beiden: Lionel ist 72, Lisa ist 31. Doch wie heisst es so schön: Liebe kennt kein Alter.

Joseph Fiennes liebt Maria Dolores Dieguez

An einem süditalienischen Filmfestival verliebte sich der Hollywood-Star Joseph Fiennes 2005 in die Bernerin Maria Dolores Dieguez. Seit 2009 sind die beiden glücklich verheiratet und leben mit ihren zwei Kindern in London. Doch die heute 39-Jährige musste einiges für diese Liebe opfern. Maria steckte gemäss «Blick» ihre eigenen Wünsche für die Karriere von Joseph zurück, gab ihr Kunststudium auf und modelte nur noch für ausgewählte Kunden.

Nikolaos von Griechenland und Tatiana Blatnik

Eine royale Liebe zu einer Schweizerin: Der Sohn des letzten Königs von Griechenland ist einer Schweizerin verfallen. Tatiana Blatnik – geboren in Caracas, Venezuela, aufgewachsen in der Schweiz – verzauberte Nikolaos von Griechenland (51). 2010 heiratete das Paar, wodurch die heute 40-Jährige adelig wurde. Somit ist sie Mitglied des griechischen und des dänischen Königshauses. Tatiana und Nicolaos leben in London.

Lily Collins liebte einen Schweizer

Nicht nur ihr Vater Phil (70), sondern auch Lily Collins (31) finden die Schweiz toll. Schliesslich hat sie hier als Teenagerin mehrere Jahre gelebt. Ihr Vater war mit der Schweizer Designerin Orianne Cevey (47) verheiratet, die Ehe endete allerdings in einer Scheidungsschlacht vor Gericht. Lilys schwärmte übrigens früher mal für einen Schweizerer. «Meine erste Liebe war ein Romand. Es war aber bloss platonisch, weil ich erst elf Jahre alt war. Zu dieser Zeit lebte ich mit meinem Vater am Genfersee. Ich werde dir seinen Namen aber nicht verraten, weil ich sicher bin, dass er 20 Minuten liest und sich hier wiedererkennen würde», verriet sie vergangenen September gegenüber 20 Minuten.

Eros Ramazotti liebte Michelle Hunziker

Heute ist Michelle Hunziker selbst berühmt, doch als sie mit noch nicht einmal 20 Jahren das Herz von Sänger Eros Ramazotti (57) eroberte, kannte man die Tessinerin nicht. Durch ihre Beziehung und Ehe wurde die heute 44-Jährige ebenfalls zum Star. Der berufliche Erfolg als Moderatorin blieb, die Liebe hingegen erlosch. Eros und Michelle trennten sich im Jahr 2009. Mittlerweile ist sie mit einem anderen Italiener verheiratet, nämlich Tomaso Trussardi (38).