Michaël Jarjour: Auch dieser Schweizer fällt Musks Kündigungswelle zum Opfer

«Michaël is a Twit no more» – auf seinem Account zeigte sich Jarjour nach der Entlassung emotional.

Der von Elon Musk angekündigten Kündigungswelle beim Kurznachrichtendienst Twitter ist mindestens ein Schweizer zum Opfer gefallen: Der Journalist Michaël Jarjour war zwei Jahre lang als Senior Partner Manager in dem von Musk aufgekauften Unternehmen tätig, nun hat er per E-Mail seine Kündigung erhalten, wie zunächst die « Handelszeitung » berichtete. Vor dem Freitag war erwartet worden, dass rund die Hälfte der 7500 Twitter-Mitarbeitenden ihren Job verlieren wird.

Wer nun auf das private Profil des Schweizers klickt, erhält die Information: «Not a twit no more» – was übersetzt in etwa «ich bin nicht mehr Teil von Twitter» bedeutet. Gemäss einem seiner Tweets überraschte ihn die Kündigungsmail in der Nacht: «Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, bin aufgestanden, um mehr Wasser zu holen, habe auf mein Telefon geschaut und festgestellt, dass ich gefeuert wurde.»