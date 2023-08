Au: Auto landet nach Zusammenstoss im Kanal – keine Verletzten

Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, ereignete sich am Freitag, kurz nach 9.50 Uhr, ein Unfall auf der Espenstrasse in Au SG. Ein 34-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto aus einem Parkhaus zur Einmündung in die Espenstrasse. Gleichzeitig fuhr ein 72-jähriger Mann auf der Espenstrasse Richtung Widnau SG. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoss der beiden Autos.